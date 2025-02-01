السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وزير الخارجية: نعمل على ثلاثة مسارات لحل الأزمة السودانية

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، فيتو

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن مصر لديها حدودا ملتهبة لكن يجب الثقة بعد الله في القيادة السياسية والمؤسسات المصرية، ورغم كل التحديات فإن مصر هي الركيزة الأساسية للاستقرار في هذه المنطقة. 

التطورات في السودان 

وتابع وزير الخارجية خلال ندوته بمعرض الكتاب عن الوضع في السودان: "زرت السودان مرتين وتشرفت بلقاء الرئيس البرهان  والسودان دولة جوار وشقيقة وقلوبنا تدمى لما يحدث هناك من حرب تطول البشر والمؤسسات". 

وأضاف: "موقفنا واضح ان مصر تنحاز دائما للدولة الوطنية ومؤسساتها ولا تنحاز لاشخاص او افراد.. وايضا ترفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني ". 

وأشار "عبد العاطي" إلى أن مصر تعمل على ثلاث مسارات في السودان وهي..أولا النفاذ الكامل للمساعدات الانسانية لكافة ربوع السودان.. ثانيا وقف إطلاق النار.. ثالثا وجود عملية سياسية شاملة لا تقصي أحد وتؤسس لنظام ديمقراطي يجمع الجميع تحت مظلة السودان الموحد بطبيعة الحال".  

معرض القاهرة للكتاب 2025 

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي معرض الكتاب السودان
ads

الأكثر قراءة

نقيب المهندسين لخريجي المعاهد: ارفعوا قضية على وزير التعليم العالي

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بالمحافظات

طبيب الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ بنتايك

ترامب يدعو السيسي لزيارة واشنطن ولقائه بالبيت الأبيض

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025

نصيب الفرد من السلع التموينية خلال شهر فبراير

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

منوعات

المزيد

ميجان ماركل تعتزم تأليف كتاب يتناول حياة ما بعد الطلاق وهاري يصاب بالصدمة

مشهد مخيف، الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

المزيد

خدمات

المزيد

1480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال شهر يناير

185 جنيها زيادة في الجرام عيار 21، تحركات أسعار الذهب خلال شهر يناير 2025

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام التطوع في شهر شعبان؟ الإفتاء ترد

احتفالا بمولدها.. لمحات من تاريخ السيدة عائشة المعروفة بعائشة النبوية

هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية