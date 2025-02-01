وزير الخارجية: نعمل على ثلاثة مسارات لحل الأزمة السودانية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن مصر لديها حدودا ملتهبة لكن يجب الثقة بعد الله في القيادة السياسية والمؤسسات المصرية، ورغم كل التحديات فإن مصر هي الركيزة الأساسية للاستقرار في هذه المنطقة.

التطورات في السودان

وتابع وزير الخارجية خلال ندوته بمعرض الكتاب عن الوضع في السودان: "زرت السودان مرتين وتشرفت بلقاء الرئيس البرهان والسودان دولة جوار وشقيقة وقلوبنا تدمى لما يحدث هناك من حرب تطول البشر والمؤسسات".

وأضاف: "موقفنا واضح ان مصر تنحاز دائما للدولة الوطنية ومؤسساتها ولا تنحاز لاشخاص او افراد.. وايضا ترفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني ".

وأشار "عبد العاطي" إلى أن مصر تعمل على ثلاث مسارات في السودان وهي..أولا النفاذ الكامل للمساعدات الانسانية لكافة ربوع السودان.. ثانيا وقف إطلاق النار.. ثالثا وجود عملية سياسية شاملة لا تقصي أحد وتؤسس لنظام ديمقراطي يجمع الجميع تحت مظلة السودان الموحد بطبيعة الحال".

معرض القاهرة للكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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