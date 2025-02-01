مركز تحديث الصناعة يشارك في النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع

شارك مركز تحديث الصناعة في فعاليات النسخة الثانية من المعرض السلبي تحت عنوان "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية، تحت رعاية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق/ كامل الوزير ورئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية في مدينة نصر في الفترة ما بين 1 و3 فبراير من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء.

واستقبل المركز خلال اليوم الأول من المعرض عددا من الزائرين للتعرف على الخدمات التي يقدمها المركز، ضمن برنامج تمكين التصنيع محليًا، وكيفية مساعدة المصنعين والموردين في تعزيز تعميق التصنيع المحلي.

ويهدف معرض تعميق التصنيع المحلي إلى تحقيق تكامل حقيقي بين المصنعين والتعرف على احتياجات كل مصنع من مستلزمات إنتاج قد تكون موجودة بالسوق المصري ونحن نقوم باستيرادها، جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثانية من معرض تعميق التصنيع المحلي.

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