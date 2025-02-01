وزير الخارجية: علاقتنا بأمريكا استراتيجية وترامب له دور في وقف إطلاق النار بغزة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية خلال ندوته بمعرض الكتاب أنه لا يوجد أي دولة في المنطقة والعالم قدمت للقضية الفلسطينية مثلما قدمت مصر، قائلا: "مصر أياديها بيضاء على كل المنطقة العربية والقارة الافريقية وتتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف، ومصر طول الوقت تتعامل وفق الأخلاق والمبادئ".

وزير الخارجية

وأضاف "عبد العاطي" أن مفاوضات مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة استمرت 15 شهرا لم يكل خلالها المفاوض المصري بدأبه وإصراره حتى الوصول للاتفاق الحالي بالتعاون والتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب كان لها دور محوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة قائلا: "استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في غاية الأهمية للتوصل لحل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية".

وتابع: "علاقتنا مع أمريكا استراتيجية ووثيقة ورغم كل التحديات ظلت العلاقات قوية لأنها قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

وأشار "عبد العاطي" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكس العلاقة الوثيقة بين الجانبين".

معرض القاهرة للكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

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