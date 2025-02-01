السبت 01 فبراير 2025
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الفرح تحول لمأتم، طلقة طائشة تنهي حياة طفل في الشرقية

اسعاف الشرقية،فيتو
اسعاف الشرقية،فيتو

تحول فرح في قرية كفرالأشراف التابعة لمركز الزقازيق في محافظة الشرقية إلى مأتم ، بعدما لقي طفل مصرعه إثر طلقة خرطوش طائشة، أثناء موكب زفة عروسين.

تفاصيل مقتل مواطن على يد شقيقه بسبب الميراث في الشرقية

رصاصة فرح طائشة تنهي حياة طالب بالمرحلة الإعدادية

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد باستقبال المستشفي الطفل"ياسين.م.ع"12 عاما بالمرحلة الإعدادية ومقيم بقرية كفرالأشراف بدائرة مركز شرطة الزقازيق، جثة هامدة جراء إصابته الخطيرة برصاصة بالخطأ في حفل زفاف بالقرية.

وبانتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين تصادف وقوف المجني عليه أمام منزله أثناء مرور موكب زفاف عروسين حيث أخرج شخص يدعى "محمد.س.ال" في العقد الثاني من العمر سلاح ناري (فرد خرطوش) وأطلق عدة طلقات نارية احتفالا بالعرس تسببت بإصابة الطفل بالخطأ وفارق الحياة علي الفورفيما لاذا المتهم بالفرار من المكان قبل ان يتم ضبطه لاحقا.

حرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي..هو حلقة الوصل بين الطب والقانون

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

 الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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