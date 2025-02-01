السبت 01 فبراير 2025
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وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد انتظام العمل بالمنشآت الطبية

وكيل صحة كفر الشيخ
وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد انتظام العمل بالمنشأت الطبية

قام الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم السبت، بجولة ميدانية مفاجئة على عدد من الوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة متابعة الأداء وتطوير مستوى الخدمات الصحية، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء  علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

شملت الجولة التفقدية: الوحدة الصحية بحصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين الصحية، الوحدة الصحية بالعجوزين التابعة لإدارة دسوق الصحية، إذ تفقد مختلف الأقسام داخل الوحدات الصحية، ومنها عيادة الأسنان، المعمل، الصيدلية، حجرة الملفات، ومكتب الصحة، وذلك بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من تفعيل جميع خدمات المبادرات الرئاسية داخل الوحدات.

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وشدد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، علي ضرورة  التأكد من الإنضباط الإداري والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية، ومتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان عدم وجود أي نقص يؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى، والإستماع إلى شكاوى واقتراحات المواطنين المترددين على الوحدات الصحية لضمان رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية المقدمة، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية لمعالجة أي مشكلات تواجه سير العمل داخل الوحدات التواصل المباشر مع المنتفعين بالمبادرات الرئاسية هاتفيًا، للتأكد من حصولهم على الخدمات الصحية المستحقة لهم.

 

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وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي تقصير في العمل، وتحويل المخالفين إلى الشؤون القانونية بالمديرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة لضمان التزام جميع العاملين بمعايير الجودة المطلوبة، كما أشاد بالعاملين المتميزين الذين يؤدون عملهم بجهد وإخلاص، مؤكدًا حرص المديرية على تقدير الكوادر الطبية والإدارية المتميزة وتشجيعهم على الإستمرار في العطاء.


وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الجولات الميدانية المفاجئة ستظل مستمرة لمتابعة الأداء داخل جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الصحية، وضمان حصول المرضى على رعاية طبية متميزة تليق بالمواطن.

 

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