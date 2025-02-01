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تأجيل محاكمة 11 مهندسا ومهندسة في قضية حي العجمي لجلسة 22 فبراير

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

أجلت محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية،  أولي جلسات محاكمة 11 مهندسا ومهندسة في القضية رقم  31270/2024  المقيدة برقم 8306 لسنة 2022 إداري عامرية أول، لجلسة 22 فبراير الجاري.

وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراقا تفيد بوفاة اثنين من المهندسين دون أن تخطر النيابة بذلك، وبطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الأساسيين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي، وهم مسئولو جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعلية اتخذها مهندسو الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه، بالإضافة إلي أن الإجراءات الإدارية تعيق أي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية.

وتعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم أحد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع ونيابة العامرية أول والرقابة الإدارية، ضد مسئولي الجمعية والإدارة الهندسية بحي العجمي، البناء المخالف وتحويل الشاليهات الي محلات وعدم تنفيذ قرارات بالإزالة والتربح من ذلك

وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام  مسئولو جمعية ٦ اكتوبر وجري إدراج 17 مهندسا ومهندسة من الذين تعاقبوا علي متابعة مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات  من عام 2011 الي عام 2024، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم وجري إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية إلي محكمة الجنح طبقا لمواد القانون 99 و113من قانون البناء رقم 119 لعام 2008، للتحقيق معهم في مخالفات للبناء والاستيلاء علي أراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات إلي محلات. 

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