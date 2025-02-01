صفاء أبو السعود ناعية مشيرة عيسى: فقدنا قيمة وقامة موسيقية نادرة

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، التي رحلت عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعد رحلة فنية عظيمة أبهرت العالم.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إننا فقدنا قيمة وقامة موسيقية وإنسانية نادرة، استطاعت أن ترفع اسم مصر عاليا في سماء الفن، بما تمتلكه من موهبة فذة لفتت أنظار الجميع، ليصل إبداعها إلى أكثر من ٤٠ دولة حول العالم، رحم الله الفنانة والمبدعة العالمية مشيرة عيسى وألهم أسرتها الصبر.

جدير بالذكر أن عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى، تعد من أهم عازفي البيانو في العالم، ونالت العديد من الجوائز منها جائزة ستيبانوف الموسيقية من فيينا، وجائزة شيكاغو للفنون عام ١٩٨٧، وتم ترشيحها مرتين لنيل جائزة الدولة التقديرية، واختارتها هيئة الإذاعة البريطانية عام ٢٠١٩ كواحدة من أهم ١٠٠ شخصية مؤثرة عالميا، كما منحتها هيئة اليونسكو لقب أحسن عازفة في مهرجان تسالونيكي باليونان.

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