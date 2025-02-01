السبت 01 فبراير 2025
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اقتصاد

185 جنيها زيادة في الجرام عيار 21، تحركات أسعار الذهب خلال شهر يناير 2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

وصلت أسعار الذهب فى الأسواق إلى مستويات مرتفعة خلال شهر يناير حيث زاد سعر الجرام 21 نحو 185 جنيه مسجلا فى ختام تعاملات الشهر نحو 3920 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3360 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4480 جنيها.

 

أسعار الفوائد الامريكية والاوربية 

أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي الأمريكي تباطأ في الربع الأخير من العام الماضي، لكن قوة الطلب المحلي من المرجح أن تدفع مجلس الاحتياطي إلى تخفيف وتيرة التيسير النقدي.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء الماضي، وقال رئيسه جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي لن يتعجل في قرارات جديدة لخفض الفائدة.

 

وفي أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وترك الباب مفتوحا لمزيد من التخفيضات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 31.54 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 967.80 دولار، وهبط البلاديوم 0.2 إلى 987.10 دولار.

اسعار الذهب العالمية فى البورصة

سجلت أسعار الذهب مستوى مرتفعا جديدا خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط مخاوف بين المستثمرين من الرسوم الجمركية التي يحتمل أن يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وترقب لتقرير مهم عن التضخم لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).


وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2795.92 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش، مرتفعا بنحو واحد بالمئة حتى الآن خلال الأسبوع.

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