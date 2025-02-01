فرحة عارمة للمزارعين في قنا.. أهالى مطيرة يحصدون الجزر البلدى(بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا لبدء موسم حصاد الجزر البلدى بجزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص،جنوب محافظة قنا.

وفوائد الجزر، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح الخبراء دائما بتناوله.

ويعد الجزر من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كثيرة لعشاقه الكثيرين، ويوجد بألوان عديدة وله مذاق مميز.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الجزر

والجزر له قيمة غذائية عالية، ويحتوي الجزر على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأخرى الهامة مثل فيتامين C، فيتامين K، البوتاسيوم، والمغنيسيوم، فيتامين C يعزز جهاز المناعة ويساعد في التئام الجروح، بينما يساهم فيتامين K في تجلط الدم بشكل طبيعي، والبوتاسيوم يلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم، والمغنيسيوم يساهم في العديد من العمليات الحيوية في الجسم.

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