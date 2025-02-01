مدبولي يبدأ زيارة تفقدية لمستشفى "بهية" لدعم جهود مكافحة سرطان الثدي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمستشفى "بهية" لعلاج سرطان الثدي، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها للمرضى بالمجان.

ويتفقد رئيس الوزراء أقسام المستشفى المختلفة، ويستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى التعرف على خطط التوسعات المستقبلية لتعزيز قدرات المستشفى في استقبال وعلاج المزيد من الحالات.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على اهتمام الدولة بدعم المبادرات الصحية والمستشفيات المتخصصة، خاصة تلك التي تستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدات في مصر.

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