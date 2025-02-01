السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يبدأ زيارة تفقدية لمستشفى "بهية" لدعم جهود مكافحة سرطان الثدي

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمستشفى "بهية" لعلاج سرطان الثدي، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم المؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها للمرضى بالمجان.

ويتفقد رئيس الوزراء أقسام المستشفى المختلفة، ويستمع إلى شرح حول الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة إلى التعرف على خطط التوسعات المستقبلية لتعزيز قدرات المستشفى في استقبال وعلاج المزيد من الحالات.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على اهتمام الدولة بدعم المبادرات الصحية والمستشفيات المتخصصة، خاصة تلك التي تستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للسيدات في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علاج سرطان الثدي مجلس الوزراء مجلس الوزراء اليوم مستشفي بهية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي يكلف بتخصيص 25 مليون جنيه لمستشفى " الناس" لتوفير الأجهزة الطبية

7 أسباب خلف زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5%

رئيس الوزراء يتفقد "مستشفى الناس"

مدبولي يتفقد مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالقاهرة الجديدة

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية بالقاهرة الكبرى

رئيس الوزراء يتفقد اليوم عددا من المستشفيات ويبدأ بزيارة مستشفى بهية

أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع، توقيع عقد إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود بالعين السخنة

دراسة جديدة: الروبوت يتفوق على الأطباء في جراحات الكبد
ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

شقيق موظف الأوبرا يكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة وفاته

الأهلي يستعد لتوجيه صدمة لـ معلول

الأهلى يبحث أزمة قيد الأجنبي الأخير وعلي معلول

أول صور لبدء غلق شارع الأهرام بالجيزة لمدة 6 سنوات

رفض تقسيم غزة وتهجير الفلسطينيين، نص البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة (صور)

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة محمود بنتايك

حقيقة الرسالة المنسوبة لموظف دار الأوبرا قبل وفاته

منوعات

المزيد

حقيقة الفرق في الثرثرة بين الرجال والنساء.. دراسة تكشف

ألمانيا تعتمد قانونًا يعزز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 1 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم 1 فبراير 2025

بـكام سعر السكر اليوم السبت 1 فبراير 2025؟

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يكشف سبب كثرة صيام النبي في شعبان (فيديو)

موعد ليلة النصف من شعبان 2025 وماذا حدث فيها؟

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

المزيد
الجريدة الرسمية