رئيس الوزراء يتفقد "مستشفى الناس"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "مستشفى الناس" لتقديم الرعاية الطبية للأطفال، وذلك برفقة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاءت هذه الجولة عقب زيارة رئيس الوزراء لـ مستشفى حروق أهل مصر، في إطار حرص الحكومة على متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات المستشفيات والتأكد من تقديم الرعاية الطبية بأعلى جودة.

وخلال الجولة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى بالمجان، وأشاد بالجهود المبذولة لتقديم رعاية صحية متكاملة، مؤكدًا دعم الدولة للمؤسسات الطبية التي تسهم في تحسين المنظومة الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.