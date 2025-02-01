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رياضة

نوتنجهام فورست يتقدم على برايتون بثلاثية في الشوط الأول (فيديو)

فريق نوتنجهام فورست،فيتو
فريق نوتنجهام فورست،فيتو

تقدم فريق نوتنجهام فورست على برايتون بثلاثة أهداف مقابل لاشئ بالشوط الاول في المباراة التي تقام على  أرضية ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

واحرز هدف نوتنجهام فورست الهدف الاول لويس دانك هدف في مرماه بالدقيقة 12.

 

وجاء الهدف الثاني عن طريق مورجان وايت في الدقيقة 25.

واحرز كريس وود الهدف الثالث في الدقيقة 32.

 

 

تشكيل برايتون 

تشكيل نوتنجهام 

المواجهات السابقة بين الفريقين

وشهدت المواجهات العشر الأخيرة بين نوتنجهام فورست وبرايتون تفوقًا نسبيًا لبرايتون، حيث حقق الفوز في خمس مباريات، بينما فاز نوتينجهام فورست في ثلاث مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويحتل فريق نوتنجهام فورست المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 47 بينما يأتي برايتون بالمركز التاسع برصيد 34

القنوات الناقلة لمباراة نوتينجهام فورست وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وتعرض مباراة نوتنجهام فورست وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر القنوات التالية:

Showmax

beIN Sports 1

beIN Sports English 1

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