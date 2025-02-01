السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات حالة محمود بنتايك

محمود بنتايك
محمود بنتايك

أكد الدكتور  محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن حالة اللاعب محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، مستقرة تمامًا بعد تعرضه لإصابة في مباراة الفريق أمام بيراميدز. 

وأوضح أسامة في تصريحات خاصة: “ذهبنا إلى المستشفى فورًا بعد الإصابة، وأجرينا الفحوصات اللازمة، والحمد لله، هو كويس وحالته مستقرة”.

وأضاف أسامة، أن الفريق الطبي سيواصل متابعة حالة اللاعب خلال الـ24 ساعة القادمة، حيث سيتم إجراء فحوصات طبية أخرى للاطمئنان على حالته بشكل كامل.

 وأشار إلى أنه بشكل عام، لا توجد أي مخاوف كبيرة حول إصابة بنتايك، وأن حالته الصحية تتحسن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان جمهور الزمالك يترقب تفاصيل إصابة اللاعب الذي يُعد من العناصر الأساسية في الفريق.

 وقال أسامة في ختام تصريحاته: “بنتايك كويس الحمدلله، والحالة مستقرة، ونحن نتابعه عن كثب لضمان عودته سريعًا للمشاركة في المباريات القادمة”.

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