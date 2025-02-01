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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نوتنجهام فورست وبرايتون بالدوري الإنجليزي

فريق برايتون،فيتو
فريق برايتون،فيتو

أعلن المديران الفنيان لفريقي نوتنجهام فورست وبرايتون التشكيل الرسمي للقاء الذي سيقام بعد قليل على  أرضية ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل برايتون 

تشكيل نوتنجهام 

المواجهات السابقة بين الفريقين

شهدت المواجهات العشر الأخيرة بين نوتنجهام فورست وبرايتون تفوقًا نسبيًا لبرايتون، حيث حقق الفوز في خمس مباريات، بينما فاز نوتينجهام فورست في ثلاث مواجهات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

 

القنوات الناقلة لمباراة نوتينجهام فورست وبرايتون في الدوري الإنجليزي

 


مباراة نوتينغهام فورست وبرايتون في الدوري الإنجليزي عبر القنوات التالية:

Showmax

beIN Sports 1

beIN Sports English 1

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الدوري الانجليزي تشكيل برايتون سيتي جراوند نوتينجهام فورست نوتينجهام

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