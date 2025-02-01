السبت 01 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية بالقاهرة الكبرى

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات الأهلية، بنطاق إقليم القاهرة الكبرى، وتشمل مستشفى "أهل مصر" لعلاج الحروق بمدينة القاهرة الجديدة، ومستشفى "الناس" بمدينة شبرا الخيمة، ومستشفى " بهية" بمدينة الشيخ زايد.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، ومسئولي المستشفيات التي سيتم زيارتها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بعدد من المستشفيات الأهلية تأتي في إطار استكمال تفقد المستشفيات وجميع المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين؛ سواء كانت حكومية أو أهلية تخدم المواطنين في مختلف التخصصات، وتقدم الرعاية الصحية لجميع المرضى.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية، بما يحقق هدف الدولة في تحسين مستوى الصحة العامة لجميع المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أن المستشفيات الأهلية تعد أيضا صروحا طبية متميزة غير ربحية، وتسهم بفاعلية في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى، وهو ما يمثل شراكة قوية ناجحة بين الحكومة والقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، هدفها النهائي هو خدمة المصريين وتقديم أفضل رعاية صحية لهم. 

وأكد رئيس الوزراء استمرار العمل على تعزيز الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات لتتناسب مع المعدلات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات العالمية والمحلية في القطاع الصحي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالتعاون مع القطاعين الخاص، والأهلي، لخدمة المواطنين.

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أهل مصر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشيخ زايد القاهرة الكبري المهندس عادل النجار محافظ الجيزة القاهرة الجديدة الدكتورة مايا مرسى مجلس الوزراء محافظ القليوبية مدينة القاهرة الجديدة مستشفي بهية وزير الصحة والسكان

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