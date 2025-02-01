حملة تموينية مكبرة بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية التموين، من شن عدة حملات متنوعة على الأسواق، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين وبتوجيهات الدكتور محافظ قنا برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين.

وذلك تحت إشراف دكتور سحر عجاج وكيل المديرية بشأن تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار واحتكارهم للسلع وضبط الأسعار علي أرض الواقع والتأكد من مدى توافر السلع الاستراتيجية الهامة.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

من جانبه أوضح حسن القط، وكيل وزارة قنا، أن المديرية تمكنت من ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمخزن لمستلزمات الخببز بمحافظة قنا وان المحضر تحت إشراف إدارة بندر قنا وكانت المضبوطات عبارة عن٦ ١ علبة صلصة طماطم، و٢٩ جردل مسحوق كاكاو، و١٥٠ عبوة خميرة فورية جافة، و١٦ كيس بسبوسه، و٢ جردل كيك برتقال، و٧ جردل خلطة كفتة، و١١ جردل خلطة دجاج، و١٠ جردل خلطة بشاميل، و١٣ جردل خلطة سمك، و٤ ك فانيليا، و٩ جردل خلطة شاورما، و١٨٣ عبوة سحلب، و٢٤ كيس بسبوسه، و١٧ كيس بسبوسه بدون سكر، و٩ باكو شوكولاته خام، و ٧٢ كيس بقسماط مطحون بأوزان مختلفة والجردل يزن ٤ كجم، و١٠ كرتونه سبع بهارات لعدم الاحتفاظ بالفواتير، كما تم تحرير ١٨ محضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح حسن القط أن إدارة التجارة الداخلية تمكنت من ضبط مشروبات غازية بأطعم مختلفة ومشروبات طاقة ولبن أطفال بطعم الشوكلاته جميعهم منتهي الصلاحية.



وقال ( القط ) أن المديرية تمكنت من ضبط ١٣ جوال دقيق مخابز تجميع وتصرف في دقيق المخابز، و٥ جوال دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

- عدد ٣ محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و٢ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و٥ محضر نقص وزن في رغيف الخبز.

وقال حسن القط: إن المديرية مستمرة في شن حملاتها على الأسواق بصفة دورية لضبط المخالفين والقضاء على جشع التجار.

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