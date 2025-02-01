انتقادات قوية من جماهير الزمالك لـ شلبي وفتوح والونش بعد خسارة بيراميدز

تعرض عدد من لاعبي الزمالك لانتقادات شديدة من جماهير النادي بعد الخسارة الثقيلة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت أمس.

فقد ألقى مشجعو الزمالك اللوم بشكل خاص على مصطفى شلبي، أحمد فتوح، ومحمود الونش لاعبا الفريق الأبيض، معتبرين أنهم كانوا عوامل رئيسية في هذه الهزيمة القاسية.

مصطفي شلبي وأزمته مع جماهير الزمالك

مصطفى شلبي، الذي انضم إلى الزمالك قادمًا من إنبي، كان من أكثر اللاعبين الذين تعرضوا للانتقاد، خاصة بعد الأداء المخيب الذي قدمه في المباريات الماضي وآخرها لقاء بيراميدز، شلبي بدا بعيدًا عن مستواه ولم يظهر أي تأثير على مجريات اللقاء، مما جعل الجماهير تشعر بخيبة أمل من التعاقد معه.

كان غياب شلبي عن تشكيل اللعب واضحًا، وتسبب ذلك في زيادة الضغط على الفريق في ظل أدائه الضعيف.

تراجع مستوي أحمد فتوح

أما أحمد فتوح، فقد كان هو الآخر تحت نيران انتقادات الجماهير بسبب أدائه الدفاعي غير المستقر، فقد ظهر فتوح في مواقف دفاعية ضعيفة، وسمح لمهاجمي بيراميدز بالهجوم على الجبهة اليسرى بشكل متكرر، ما ساعد الفريق المنافس في فرض سيطرته على المباراة.

جماهير الزمالك كانت تأمل في أن يكون فتوح أكثر صلابة، إلا أنه لم يكن في يومه، مما أثر سلبًا على أداء الفريق.

محمود الونش في الصورة

محمود الونش، المدافع الأساسي في الفريق، كان أيضًا ضمن المنتقدين بعد الأداء غير المطمئن الذي قدمه في اللقاء.

ارتكب الونش عدة أخطاء دفاعية فادحة، أبرزها في الهدف الأول، حيث فشل في التعامل مع الكرة بشكل جيد أمام مهاجم بيراميدز، هذه الأخطاء أدت إلى اهتزاز الدفاع وأعطت بيراميدز الفرصة للسيطرة على المباراة.

بعد هذه الهزيمة، أصبح الضغط على اللاعبين كبيرًا، وبدأت الجماهير تطالب بتقديم أداء أفضل في المباريات المقبلة.

ستظل الأنظار موجهة إلى هؤلاء اللاعبين في محاولة لاستعادة مستواهم كي ترضي جماهير الزمالك عنهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.