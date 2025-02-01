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ثقافة وفنون

أحمد المسلماني: مخاوف غربية من نهاية أوروبا مع تنامي العرب والأفارقة هناك

الإعلامي أحمد المسلماني،
الإعلامي أحمد المسلماني، فيتو

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن صعود تيار اليمين في أوروبا، مشيرا إلى أن هناك أصواتا أوروبية غربية تتحدث عن مخاوف من نهاية أوروبا مع تنامي التواجد الأفريقي والعربي والمسلم في أوروبا. 

الإعلامي أحمد المسلماني 

وأضاف "المسلماني" خلال ندوته في معرض الكتاب: "هذا الحديث عن النهاية يرتكز على تراجع المسيحية واللون الأبيض في أوروبا وهما عنصران الهوية هناك.. يكفي أن نقول أن هناك إحصائية تتحدث أن نسبة المسيحيين في بريطانيا تقل عن 50 % من السكان لأول مرة.. كما أن اللادين في بريطانيا وهولندا وفرنسا أعلى من نسبة المسيحية الدينية". 

وتابع: "في أمريكا هناك توقعات تشير إلى أنه في عام ٢٠٧٠ سيكون المسيحيين المؤمنين في امريكا ٣٠٪؜ فقط.. أما البقية سيكونوا مسيحيين ولكن كما تحدث إيلون ماسك عن نفسه وفرق بين المسيحية كعقيدة والمسيحية كانتماء ثقافي فقط وقال انه مسيحي الثقافة فقط وليس الدين". 

معرض القاهرة للكتاب 2025 

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل. 

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معرض القاهرة للكتاب 2025 الإعلامي أحمد المسلماني أحمد المسلماني الهيئة الوطنية للاعلام معرض الكتاب
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