السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر فبراير

فريق الأهلي
فريق الأهلي

ينتظر النادي الأهلي عددًا من المباريات المرتقبة خلال شهر فبراير الجاري، يأتي على رأسها قمة الدوري الممتاز ضد غريمه التقليدي نادي الزمالك.

جدول مباريات الاهلي فى شهر فبراير 

الجولة 11: مودرن سبورت - الأهلي (7 مساءً) الأحد 2 فبراير، على ملعب السلام.

الجولة 12: الأهلي - بتروجيت (7 مساءً) الخميس 6 فبراير، على ملعب السلام.

الجولة 13: الأهلي - غزل المحلة (7 مساءً) الثلاثاء 11 فبراير، على ملعب السلام.

الجولة 14: الإسماعيلي - الأهلي (7 مساءً) الأحد 16 فبراير، على ملعب برج العرب.

الجولة 15: الأهلي - الزمالك (7 مساءً) السبت 22 فبراير، على ستاد القاهرة الدولي.

الجولة 16: حرس الحدود - الأهلي (4 عصرًا) الأربعاء 26 فبراير، على ملعب برج العرب.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من  الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن غدا الأحد على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

 

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف. 

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا. 

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