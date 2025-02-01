السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

الزمالك، يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز أمس في مسابقة الدوري.


ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم


ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز

إصابات لاعبي الزمالك

على جانب آخر، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابات التي تعرض لها عبد الله السعيد وعمر جابر ومحمود بنتائج ثلاثي الأبيض في لقاء بيراميدز اليوم في الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري.

 

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عمر جابر اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، في حين يعاني عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر وفي عضلة السمانة.


وأضاف الدكتور محمد أسامة أن المغربي محمود بنتايج سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة. 

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