هجوم جماهير الزمالك على مجلس الإدارة بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية.. مطالب بصفقات سوبر بعد انتقال بن شرقي للنادي الأهلي.. وتغييرات جذرية بإدارة الكرة

خسارة الزمالك من بيراميدز، أثارت الهزيمة المدوية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت أمس، حالة من الغضب العارم بين جماهير القلعة البيضاء.

الجماهير التي كانت تنتظر من فريقها أداءً يليق بتاريخ النادي وتطلعاته، صُدمت من النتيجة القاسية التي وضعت الفريق في موقف حرج في سباق الدوري المصري.

الضغط يزداد على مجلس إدارة الزمالك

سرعان ما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة للاعتراضات والانتقادات، حيث لم يقتصر الغضب على اللاعبين فقط، بل طال أيضًا مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب

الجماهير أكدت أن النادي بحاجة ماسة إلى تغييرات جذرية على مستوى الإدارة، مطالبين بإعادة ترتيب الأوراق في أسرع وقت ممكن، وعدم الاكتفاء بالوعود التي لا تُنفذ.

أحد أبرز الشعارات التي أُطلقت كانت: “المجلس لا يصلح”، وهو ما يعكس حجم الاستياء من السياسات التي أدت إلى تراجع مستوى الفريق في الفترة الأخيرة.

في الوقت ذاته، لم يتردد العديد من مشجعي الزمالك في إلقاء اللوم على الإدارة الحالية في تراجع النتائج، مشيرين إلى أن القرارات الخاطئة في ملف الانتقالات كان لها الدور الأكبر في الوضع الراهن.

الصفقات السوبر ضرورة ملحة

الجماهير لم تكتفِ بالانتقاد، بل أطلقت أيضًا مطالبات ملحة بضرورة تدعيم الفريق بصفقات سوبر في فترة الانتقالات المقبلة خاصة بعد انتقال أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق إلي النادي الأهلي.

الجماهير ترى أن الفريق بحاجة إلى لاعبين من الطراز العالي، قادرين على إحداث الفارق في المباريات الحاسمة.

وبرزت مطالبات باستقدام لاعبين متميزين في مركز رأس الحربة والجناح، حيث أبدى العديد منهم استياءهم من الأداء الباهت لبعض اللاعبين المحليين والأجانب، الذين لم يلبوا الطموحات في الموسم الحالي أمثال ميشالاك وسيدي ندياي وكوستا.

وفي هذا السياق، علق أحد مشجعي الزمالك قائلًا: “نحن في حاجة إلى دماء جديدة في الفريق. يجب أن يكون لدينا لاعبين ذوي جودة عالية مثل اللاعبين الذين تتعاقد معهم الأندية الأخرى. لا يعقل أن ننافس على البطولات بدون صفقات تواكب التطلعات”.

تقييم الأداء الفني والتكتيكي للفريق

أداء الفريق في المباراة أمام بيراميدز كان محط انتقادات واسعة، حيث ظهرت مشاكل دفاعية واضحة، بالإضافة إلى عجز هجومي كبير وتلقي جروس المدير الفني للفريق انتقادات كبير وجد نفسه في مرمى انتقادات الجماهير، التي اعتبرت أن التشكيلة والتكتيك لم يكونا على قدر التحدي، من خلال تعليقات الجماهير، بدا واضحًا أن هناك قناعة بأن الفريق يحتاج إلى فكر تكتيكي مختلف وأسلوب لعب جديد للعودة إلى المسار الصحيح.

مطالبات بتغيير إدارة الكرة

إلى جانب الانتقادات الموجهة إلى مجلس الإدارة، طالبت الجماهير بضرورة إعادة النظر في إدارة الكرة، التي تعتبرها غير قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأكدت العديد من الأصوات أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وأن النادي يحتاج إلى رؤية أكثر احترافية في التعامل مع ملف اللاعبين والصفقات.

ختامًا: هل يستجيب مجلس إدارة الزمالك؟

مع استمرار حالة الغضب بين جماهير الزمالك، تبقى الأنظار متجهة نحو مجلس الإدارة، الذي سيكون مطالبًا بإجراءات سريعة وفعّالة لإنقاذ الفريق وتحقيق طموحات الجماهير. فهل سيُقدِم مجلس الإدارة على تغيير سياساته الحالية ويُلبِّي مطالب الجماهير؟ أم أن الأمور ستظل على ما هي عليه حتى تزداد الهوة بين الفريق وجماهيره؟ الأيام القادمة ستكشف عن الكثير.

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