السبت 01 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة مودرن سبورت

مران الأهلي
مران الأهلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم استعداداته لمواجهة مودرن سبورت غدا في الدوري. 

وتنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الاهلي ومودرن سبورت 

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن غدا الأحد  على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشرة للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

 

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف. 

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كولر الأهلي اخبار الأهلي

مواد متعلقة

مودرن سبورت يضم لاعب فاركو قبل مواجهة الأهلي

شاهد، أفشة يمازح كولر في لقطة طريفة بمران الأهلي

ads

الأكثر قراءة

أول رد من زيزو بشأن الانتقال للأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك

بعد واقعة أسد الفيوم، كيف نظم القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

الله أكبر، صرخات رعب لرجل وثق لحظة سقوط طائرة فيلادلفيا (فيديو)

أسعار الذهب في أول فبراير 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 1 فبراير 2025

محاضر متبادلة وإصابات، مشاجرة بين 4 طالبات داخل مدرسة بالقطامية بعد أداء الامتحانات

منوعات

المزيد

ثمنها 12 مليون يورو، ليفاندوفسكي وزوجته يشتريان فيلا فخمة في مايوركا (صور)

جريمة هزت إسطنبول، مراهق تركي يقتل عائلته بالكامل بينهم والداه (صور)

ابتلعته الأرض بسيارته، فرق الإنقاذ تحاول إخراج سائق من حفرة باليابان (فيديو)

الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تغير مفاجئ واضطرابات، تحذير شديد من الأرصاد بشأن تقلبات طقس اليوم

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

حصاد 10 جولات من الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل صيام شهر شعبان، أبرزها الثواب العظيم ومغفرة الذنوب

تفسير رؤية قراءة سورة الكهف في المنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 1 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية