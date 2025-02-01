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العربية اتعجنت، الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة وإصابة 11 شخصا بصحراوي المنيا

إصابة 11 شخصا إثر
إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا، فيتو

حصلت فيتو على الصور الأولى من  حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، والذي أصيب على إثرها 11 شخص  تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا، فيتو
إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا، فيتو

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل أمام مصنع سكر ملوي.

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا، فيتو
إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا، فيتو

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في قرية البركة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا، فيتو 
إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل في المنيا، فيتو 

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

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