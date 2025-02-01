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رياضة

سعيد بن رحمة يصل إلى السعودية برفقة والدته استعدادا للانضمام إلى نيوم (فيديو)

سعيد بن رحمة، فيتو
سعيد بن رحمة، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية للنادي نيوم السعودي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" وصول اللاعب  الجزائري سعيد بن رحمة، لمدينة تبوك قادمًا من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي، استعدادًا للانضمام رسميًّا إلى نيوم.

وظهر خلال فيديو وصول نجم الجزائر برفقة والدته والتي عادة ما تظهر معه في كافة المناسبات الخاصة باللاعب.

 

ووقع بن رحمة، البالغ من العمر 29 عامًا، عقدًا مع نادي نيوم، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع خيار للشراء بمقابل 12 مليون يورو مع إمكانية إضافة 3 ملايين يورو حوافز.

وانتقل "بن رحمة"، إلى أولمبيك ليون في يوليو الماضي، قادمًا من صفوف فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 14.5 مليون يورو.

وشارك بن رحمة، مع ليون في 37 مباراة بكل المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وشارك بن رحمة، مع منتخب الجزائر في 28 مباراة دولية، سجل خلالها هدفين فقط.

يُذكر أن نادي نيوم يتصدر جدول ترتيب الدرجة الأولى من الدوري السعودي برصيد 37 نقطة.

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