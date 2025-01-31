الجمعة 31 يناير 2025
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محافظات

ضبط كميات من السحلب والكاكاو منتهية الصلاحية بقنا

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة قنا من ضبط كميات كبيرة من  مستلزمات الخبز والمشروبات غير الصالحة للاستخدام الآدمى  .


واكد حسن القط، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المضبوطات عبارة عن (سحلب  وكاكاو) منتهية الصلاحية بأحد المخازن بمحافظة قناأ وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تشديد الرقابة على الأسواق

 وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا وتحت إشراف حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا لإحكام الرقابة على المخابز البلدية والسياحية وتشديد الرقابة على الأسواق ومدى التزام التجار بالقرارات التموينية المنظمة، والتأكد من جودة المعروض من السلع ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات والإعلان عن الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من التجار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

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