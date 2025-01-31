حجمه 10 أضعاف مقر البنتاجون، الصين تشيد مجمعا عسكريا ضخما استعدادا لحرب 2027

كشفت صحيفة بريطانية، أن الجيش الصينى، يقوم بتشييد مجمع عسكري ضخم غرب العاصمة "بكين"، يبلغ حجمه 10 أضعاف مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

المجمع العسكري الصيني مركز قيادة للحروب

وحسب صحيفة " فاينانشيال تايمز" البريطانية، تعتقد الاستخبارات الأمريكية، أنه سيتم استخدام المجمع العسكري الصيني كمركز قيادة للحروب.

ونشرت الصحيفة صور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية، وتمت مراجعتها من قبل الاستخبارات الأمريكية، تظهر موقع بناء تمتد مساحته لحوالي 6 آلاف كيلومتر مربع على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بكين، مع وجود حفر عميقة يقدر الخبراء العسكريون أنها ستضم مخابئ كبيرة ومحصنة لحماية قادة الجيش الصيني، حال اندلاع أي صراع، بما في ذلك الحرب النووية.

ونقلت فاينانشيال تايمز، عن عدد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين قولهم، إن "مجتمع الاستخبارات يراقب الموقع عن كثب، والذي سيكون أكبر مركز قيادة عسكري في العالم، ويقدر بأنه 10 أضعاف حجم البنتاجون على الأقل".

صورة لموقع المجمع العسكري الصيني، فيتو

وخلصت المصادر الاستخباراتية، التي أطلقت على المشروع اسم "مدينة بكين العسكرية"، إلى أن عملية البناء الرئيسية للمجمع بدأت في منتصف عام 2024، ويأتي في وقت يطور فيه جيش التحرير الشعبي الصيني أسلحة ومشاريع جديدة قبل الذكرى المئوية لتأسيسه في عام 2027.

الرئيس الصيني يطالب الجيش بالاستعداد لحرب تايوان 2027

وتقول الاستخبارات الأمريكية، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، أصدر أوامر للجيش أيضًا بتطوير القدرة على مهاجمة تايوان بحلول ذلك الوقت "2027".

كما يقوم الجيش الصيني، بتوسيع وتسريع العمل على إنشاء ترسانته من الأسلحة النووية، وتحسين الدمج بين فروعه المختلفة، إذ يعتقد الخبراء العسكريون، أن افتقاره إلى الدمج يعد "أكبر نقاط الضعف" مقارنةً بالقوات المسلحة الأميركية.

ووفى هذا السياق، قال دينيس وايلدر، الرئيس السابق لقسم التحليلات المتعلقة بالصين في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA: "إذا تم تأكيد ذلك، فإن هذا المخبأ الجديد المتقدم تحت الأرض للقيادة العسكرية، بما في ذلك الرئيس شي، يشير إلى نية بكين بناء قوة عسكرية تقليدية من الطراز العالمي، بالإضافة إلى قدرة متقدمة على خوض الحروب النووية".

فيما يقول ريني بابيارز، محلل الصور السابق في الوكالة الوطنية الأمريكية للاستخبارات الجغرافية المكانية، والذي قام بتحليل صور موقع البناء، إن "هناك ما لا يقل عن 100 رافعة تعمل على مساحة 5 كيلومترات مربعة لتطوير البنية التحتية تحت الأرض".

وأضاف بابيارز، الذي يعمل الآن كنائب لرئيس التحليل والعمليات في مجموعة All Source Analysis، لخدمات التحليل الجغرافي المكاني: "تشير تحليلات الصور إلى بناء العديد من المنشآت المحتملة تحت الأرض والتي تبدو مرتبطة ببعضها البعض عبر ممرات، لكن هناك حاجة إلى وجود بيانات ومعلومات إضافية لتقييم عملية البناء بشكل كامل".

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