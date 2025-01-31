السيناريست أحمد مراد يكشف مفاجأة بشأن الجزء الثالث من الفيل الأزرق

قال السيناريست أحمد مراد أنه انتهي مؤخرا من كتابة الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق، مشيرا إلى أن الفيلم في مرحلة التحضير بالوقت الحالي.

وأضاف أحمد مراد خلال لقائه في برنامج “on set" “ بأنه يشعر بالتخوف من عمل جزء ثالث من الفيل الأزرق، مؤكد أنه إحساس مرعب بسبب مواجهة الجمهور، متابعا بأنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه المشاهد خاصة أن الجزء الأول من الفيلم كان منذ 10 سنوات.

وتابع أحمد مراد:" مروان حامد مخرج بيضيفلي كتير، وبيعلمني كتير، ونتبادل خبرات، ومش بنبخل على بعض بخبرة، وبنقدر نوصل مناطق سهلة جدا، وهذا بسبب أن مفيش تنافس لأننا في عمل واحد.

أبطال فيلم الفيل الأزرق 3

فيلم الفيل الأزرق من بطولة بطولة كريم عبد العزيز، خالد الصاوي، نيللي كريم، لبلبة، شيرين رضا، محمد ممدوح، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

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