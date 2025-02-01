أسعار وحدات جاردن سيتي الجديدة بمبادرة بيتك فى مصر

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أسعار وحدات وفيلات مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة الإدارية.

وتطرح الوزارة المرحلة الأولى وحدات وفيلات مشروع الحى السكنى الخامس "جاردن سيتي الجديدة"ضمن مبادرة "بيتك في مصر" للمواطنين العاملين بالخارج، بمساحات وحدات تبدأ من 79 مترا مربعا وحتى 344 مترا مربعا، ويبدأ سعر المتر من 37 ألف جنيه.

ومساحة الحي السكني الخامس “جاردن سيتى الجديدة ” 885 فدانًا، ويضم المشروع وحدات سكنية وفيلات بمساحات مختلفة تتراوح من 63 - 330 مترًا مربعًا.

-كما يضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، كما يضم الحي جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية.

-فكرة تصميم الحي، مستوحاة من الطراز المعماري للقاهرة الخديوية القديمة حيث الأناقة والسحر معا، حيث تشبه عماراته بشكل كبير العمارات التاريخية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، مع مزج هذا المعمار بالطراز الفرنسي الحديث.

-يقع على مقربة من حي الأعمال المركزي والنهر الأخضر والبرج الأيقوني.

-المشروع الجديد يهدف لإحياء القاهرة الخديوية القديمة (وسط البلد) بتصميمها الحضري وهندستها المعمارية ومميزات المناظر الطبيعية، داخل العاصمة الادارية الجديدة، كما أن المشروع يحاكي نفس تجربة التسوق بالتجزئة في الشوارع من خلال وجود الوحدات السكنية والمحال التجارية فى شارع واحد، مع وجود الوحدات السكنية على مستوى مرتفع عن محيط الشارع، مع وجود حدائق داخلية لكافة المباني.

-تم تشييد المشروع على أحدث أساليب العمارة والتصميم وأنماط Baroque, Rococo ,Art Deco التي تجمع بين الزخارف التراثية القديمة والتصميمات الأوروبية العصرية كعناصر رئيسية لتصميمات الواجهات.

وتعمل وزارة الإسكان على تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحري، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وبلغ إجمالي الإنفاق على المجتمعات العمرانية منذ عام 1978 وحتى عام 2023، تريليونا و364 مليار جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

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