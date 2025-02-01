السبت 01 فبراير 2025
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اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، اليوسفي بـ 17 جنيها وانخفاض الموز

أسعار الفاكهة اليوم،
أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة اليوم، سجلت  أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم السبت، الموافق 1 فبراير 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

<strong>أسعار الفاكهة اليوم </strong>
أسعار الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة اليوم السبت في سوق العبور

 وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة  اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

<strong>أسعار الفاكهة اليوم </strong>
أسعار الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

  • تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي من 7  إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال سكري من 7 إلى 11 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو النارنج  من 3 إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر اليوسفي من 7 إلى 17 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة اليوم </strong>
أسعار الفاكهة اليوم 
  • تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 20 إلى 25 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 115 جنيها.
  • بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 115 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو  التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة اليوم </strong>
أسعار الفاكهة اليوم 

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بلح شامية من 17 إلى 43 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ابريمي من 14 إلى 36 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو جوافة من 15 إلى 25 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة اليوم </strong>
أسعار الفاكهة اليوم 
  1. تراوح سعر الرمان من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.
  2. تراوح  سعر الفراولة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر كيلو كانتلوب من 8 إلى 18 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو كاكا من 25 إلى 35 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو المانجو كيت من 40 إلى 80 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة اليوم </strong>
أسعار الفاكهة اليوم 

أسعار الفاكهة اليوم 

  • تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوات من 88 جنيهًا إلى 110 جنيهات.
  • تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوات من 54 جنيهًا إلى 72 جنيهًا.
  • تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوات من 28 إلى 42 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خوخ مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر النكتارين مستورد من 50 إلى 70 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة اليوم </strong>
أسعار الفاكهة اليوم 
  • تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو حرنكش من 35 إلى 45 جنيهًا.
  • بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 125 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشطة بلدي من 35 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 100 إلى 150 جنيهًا.
<strong>أسعار الفاكهة اليوم </strong>
أسعار الفاكهة اليوم 

أسعار الموز اليوم

  1. تراوح سعر كيلو موز مغربي من 15 إلى 19 جنيهًا.
  2. تراوح سعر موز بلدي من 11 إلى 15 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 18 إلى 22 جنيهًا.

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