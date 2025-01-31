التمثيل التجاري: إيطاليا من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا

أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أن إيطاليا تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر في أوروبا.

حيث شارك في منتدى الأعمال العربي الإيطالي الرابع والذي تنظمه الغرفة التجارية العربية الايطالية في روما.

وحضر المنتدى كل من أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور خالد حنفي سكرتير عام اتحاد الغرف العربية.

كما شارك من الجانب الايطالي Barbra Cimmino نائب رئيس اتحاد الصناعات الايطالي وAndrea Prete رئيس اتحاد الغرف الايطالية و Litizia Pizziمدير عام اتحاد الصناعات الايطالي لدول البحر المتوسط وافريقيا ASSAFRICA بالإضافة إلى ممثلي كبري الشركات الايطالية المستثمرة في الدول العربية.

أكد الوزير المفوض/ يحيى الواثق بالله على عمق العلاقات المصرية الايطالية والتي شهدت تعاونًا مثمرًا في العديد من المجالات على مدار السنوات الماضية.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها ضمن مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "خطة ماتيي MATTEI PLAN وتأثيرها على الدول العربية والأفريقية" الي تطلعات مصر للاستفادة من الخطة

وأوضح أن القطاعات التي تستهدفها خطة ماتي تتطابق مع أولويات الدولة المصرية وهي الطاقة الجديدة والزراعة والمياه والتعليم والصحة مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر لتحقيق نتائج ملموسة خاصة في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن

جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الاستثمار والاتفاقات التجارية المختلفة

وأشار إلى جهود الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الاستثمار والاتفاقات التجارية المختلفة التي تتمتع بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية خاصة في افريقيا والتي تتيح فرصا أوسع وأشمل للتعاون بين البلدين.

اطلقت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في نهاية يناير 2024 اثناء استضافة ايطاليا لقمة افريقيا رؤية "خطة ماتيي" والتي تهدف إلى تشكيل استراتيجية إيطاليا تجاه أفريقيا في السنوات المقبلة

حيث تقوم الخطة على بناء شراكات طويلة الأمد مع الدول الأفريقية يتم من خلالها تحديد الاولويات والمشاريع بشكل مشترك.. وقد حددت الخطة تسعة دول كمرحلة تجريبة وهي الجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكوت ديفوار وكينيا والمغرب وموزمبيق وتونس، مع التركيز على خمسة مجالات رئيسية هي التعليم والتدريب، الزراعة، الصحة، الطاقة والمياه

كما عقد رئيس التمثيل التجارى عدد من الاجتماعات على هامش المنتدى مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة MEPEI من كبرى الشركات الايطالية العاملة في قطاع الكيماويات ولديها مصنع بمصر ورئيس القطاع التجاري لمنطقة الشرق الأوسط واسيا بمجموعة Webuild العاملة في قطاع انشاءات البنية التحتية ومدير عام شركة FISIAITALIMPIANTI المتخصصة في مشروعات تحلية ومعالجة المياه بالإضافة إلى Lorenzo galanti الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الايطالية ICE

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