الجمعة 31 يناير 2025
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الاحتلال يعتقل عريسا من حفل زفافه في الخليل (صور)

الاحتلال يعتقل عريس
الاحتلال يعتقل عريس فلسطيني،فيتو

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة عريسًا داخل قاعة أفراح في الخليل.

اعتقال عريس  من داخل قاعة الأفراح في الخليل

وفقًا لصحيفة"رام الله"الإخبارية، أثار هذا الحادث استياءً كبيرًا بين السكان الفلسطينيين، الذين يرون في هذه الخطوة مزيدًا من الإجراءات القمعية من قبل قوات الاحتلال.

وقبل وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية المشاركة في العملية العسكرية في الضفة 25  فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.


عمليات الاعتقال توزعت على 5 محافظات 


وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، وجنين، وطولكرم.

تنفيذ عمليات تحقيق ميداني


ووفق البيان: "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، بالإضافة إلى عمليات التنكيل الواسعة، والاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين".

 

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