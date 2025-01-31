الجمعة 31 يناير 2025
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حوادث

حقيقة الاعتداء على شخص وتلقي أسرته تهديدات بالشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات بقيام شخص (مُقيم بالشرقية) بالتعدى على نجلها بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض بقصد سرقته بالإكراه، والإدعاء بتلقيها تهديدات من قِبل أهله بإلحاق الأذى بها ونجلها حال رفضها التصالح معهم.

 

حقيقة تعدى شخص على نجل سيدة وتلقيها تهديدات بالشرقية

رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إدعاء إحدى السيدات بقيام شخص (مُقيم بالشرقية) بالتعدى على نجلها بالضرب مستخدمًا سلاح أبيض بقصد سرقته بالإكراه، والإدعاء بتلقيها تهديدات من قِبل أهليته بإلحاق الأذى بها ونجلها حال رفضها التصالح معهم.


وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالشرقية من (نجل الشاكية "طالب") بقيام (أحد الأشخاص) بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالوجه بإستخدام سلاح أبيض نتيجة مشاجرة لوجود خلافات بين شقيق المشكو فى حقه وصديق نجلها.

 

وتم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (الأداة المُستخدمة) وأقر بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وبسؤال الشاكية أقرت بإدعائها الكاذب حيث عللت قيامهما بذلك لإهتمام المسئولين بشكواها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 

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