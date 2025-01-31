الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار مصر

مسيرة احتفالية لحفظة القرآن بحضور محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف

القيادات الدينية
القيادات الدينية
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 شهد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ والسيد محمود الشريف، نقيب  الأشراف؛ والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم، انطلقت من مسجد السلام بمدينة بورسعيد، مرورًا بشوارع المدينة حتى ساحة مصر.

 

مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم بحضور محافظ بورسعيد ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ونقيب الأشراف

 وتخللت المسيرة ابتهالات دينية، وذلك احتفاءً بالمشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم. وشارك في المسيرة عدد من الدعاة والشيوخ وسط أجواء دينية وروحية تهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم، ونشر الثقافة القرآنية في المجتمع، وتعزيز الارتباط بالقرآن الكريم، وذلك بمشاركة عدد من المنشدين.

 

وجاءت المسيرة في إطار الفعاليات المصاحبة للمسابقة الدولية للقرآن الكريم، التي تُعد إحدى المبادرات المهمة؛ بهدف دعم حفظة القرآن الكريم، وتقدير جهودهم في مجال الحفظ والتلاوة.

كما حضر المسيرة أيضًا الدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية للشئون العلمية والبحوث؛ والشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني؛ وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام؛ والشيخ جمال عواد، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، إضافة إلى عدد من القيادات الدينية والشعبية بالمحافظة.

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