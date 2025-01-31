الجمعة 31 يناير 2025
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دراسة جديدة: الروبوت يتفوق على الأطباء في جراحات الكبد

مركز المعلومات ودعم
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
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نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يتضمن دراسة حديثة أجرتها جامعة "وايل كورنيل" الأمريكية عن دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الجراحات.

وأظهرت الجراحات الروبوتية نتائج واعدة في استئصال الكبد، مما قد يشكل نقلة نوعية في هذا المجال الطبي الدقيق.

وأوضحت الدراسة أن استخدام الروبوتات في الجراحة يساعد في تحقيق دقة أكبر وتقليل المخاطر المحتملة، مقارنة بالجراحات التقليدية التي تعتمد على التدخل البشري المباشر. كما أشارت إلى أن هذه التقنية تتيح إجراء العمليات بتدخل أقل، مما يسهم في تقليل فترة التعافي للمرضى والحد من المضاعفات.

وتفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لاستخدام الروبوتات في مختلف التخصصات الجراحية، وسط توقعات بأن تصبح الجراحات الروبوتية معيارًا معتمدًا في المستقبل القريب، خاصة في العمليات الدقيقة والمعقدة.

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مركز المعلومات مجلس الوزراء دراسه حديثه

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