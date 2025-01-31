دراسة جديدة: الروبوت يتفوق على الأطباء في جراحات الكبد

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يتضمن دراسة حديثة أجرتها جامعة "وايل كورنيل" الأمريكية عن دور التكنولوجيا المتقدمة في تطوير الجراحات.

وأظهرت الجراحات الروبوتية نتائج واعدة في استئصال الكبد، مما قد يشكل نقلة نوعية في هذا المجال الطبي الدقيق.

وأوضحت الدراسة أن استخدام الروبوتات في الجراحة يساعد في تحقيق دقة أكبر وتقليل المخاطر المحتملة، مقارنة بالجراحات التقليدية التي تعتمد على التدخل البشري المباشر. كما أشارت إلى أن هذه التقنية تتيح إجراء العمليات بتدخل أقل، مما يسهم في تقليل فترة التعافي للمرضى والحد من المضاعفات.

وتفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لاستخدام الروبوتات في مختلف التخصصات الجراحية، وسط توقعات بأن تصبح الجراحات الروبوتية معيارًا معتمدًا في المستقبل القريب، خاصة في العمليات الدقيقة والمعقدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.