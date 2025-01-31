افتتاح مسجد الهمة البحري بكفر الشيخ بتكلفة مليون و250 ألف جنيه

أناب اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والشيخ معين يونس، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، اليوم الجمعة، لافتتاح مسجد الهمة البحري، التابع لمجلس قروي أبو بدوي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

جاء ذلك بحضور محمد ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون القري، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا، وبعض مفتشي إدارة الأوقاف والقيادات التنفيذية وأهالي القرية.

رئيسة مركز بيلا تشكر المواطنين المساهمين في إنشاء المسجد

ووجهت رئيس مدينة بيلا، الشكر لكل من ساهم في إنشاء المسجد من المشاركة المجتمعية من أهالي القرية، مؤكدة أن مساحة المسجد 490 مترًا، بتكلفة مليون و250 ألف جنيه، مثنية على وزارة الأوقاف لحرصها على افتتاح المساجد والعناية بها.

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