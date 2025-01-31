الجمعة 31 يناير 2025
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ثقافة وفنون

7000 رحلة جماعية تضم 350 ألف زائر بالأسبوع الأول لمعرض الكتاب (صور)

جمهور معرض الكتاب،
جمهور معرض الكتاب، فيتو

 استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ56، منذ انطلاق فعالياته الخميس 23 يناير الجاري، مجموعة كبيرة من الرحلات للمؤسسات والهيئات والجامعات والمدارس المختلفة، من كافة محافظات الجمهورية.

 

جمهور معرض القاهرة للكتاب 2025 

 وبلغ عدد الرحلات الجماعية التي زارت المعرض منذ فتح أبوابه للجمهور حتى الآن قرابة الـ 7000 رحلة، بمشاركة نحو 350 ألف زائر، وهو يعكس مكانة المعرض كأحد أهم الفعاليات الثقافية في مصر والوطن العربي.

معرض الكتاب 2025 

 وتحرص الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، الجهة المنظمة للمعرض، على توفير كافة الخدمات والتسهيلات للزائرين، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الرحلات الجماعية لزيارة المعرض، والمشاركة فيه فعالياته المقدمة في كافة فروع المعرفة، وإقتناء المؤلفات المتنوعة من دور النشر المشاركة.
ويواصل المعرض تقديم أنشطة ثقافية وتفاعلية متنوعة، تستهدف جميع الفئات العمرية، فضلًا عن العروض والتخفيضات التي تتيحها الهيئة المصرية العامة للكتاب على إصداراتها، ما يسهم في تعزيز الاهتمام بالقراءة ونشر الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع.
ويواصل المعرض استقبال الجمهور حتى يوم 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

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