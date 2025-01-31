الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

عبد اللطيف يبحث مع وفد ألماني تعزيز التعاون فى مجال تطوير التعليم

وزير التعليم يلتقى
وزير التعليم يلتقى بوفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة
ads

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لقاءً مع وفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة (DAFG) وويلفروم هاتس رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، وذلك لبحث آفاق وفرص تعزيز التعاون مع الجانب الألماني فى مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.

العلاقات المصرية الألمانية

وأكد عبد اللطيف على العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مشيرا إلى علاقات التعاون المثمرة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، ولا سيما في المجال التعليم قبل الجامعى، وحرص مصر على الاستفادة  من الخبرات الألمانية خاصة فى تطوير التعليم الفنى والمهنى.

وشهد الاجتماع عدة نقاشات ومحادثات لتعميق التعاون بين الجانبين، خاصة فى مجال التعليم الفنى، ومناقشة الخطوات المستقبلية لتبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم وبين ولاية "بافاريا" الصناعية لرفع كفاءة التعليم الفني وتعزيز المهارات التعليمية وتبادل أفضل الممارسات، مما ينعكس على خريجين بمهارات تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

كما تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فى مجال التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة، مما يتيح فرصًا أفضل لتأهيلهم وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في تحسين نوعية حياتهم وزيادة فرصهم في النجاح المهني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير التربية والتعليم ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم الجمعية الألمانية العربية للصداقة اتحاد الصناعات بولاية بفاريا الألمانية فاريا الألمانية

مواد متعلقة

وزير التعليم ينعى مدير التربية والتعليم بمحافظة المنيا

وزير التربية والتعليم يوجه بمتابعة العمل بمدرسة أحمد عرابي بالتل الكبير لمدة شهر (صور)

17 رسالة هامة لـ وزير التربية والتعليم في الجلسة العامة للبرلمان

ads

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

ريال مدريد ضد السيتي، قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهات نارية

بعد صفقة أشرف بن شرقي.. كم لاعبا مغربيا ارتدى قميص الأهلي؟ (إنفوجراف)

بعد فضح عنصريتها، المتحولة كارلا صوفيا تتقدم باعتذار رسمي

مصدر بالأهلي لـ"فيتو": نتفاوض مع نجم الزمالك السابق

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 31 يناير 2025

وفاة شقيق الفنان مصطفى شعبان

منوعات

المزيد

توقع بزيادة النشاط المغناطيسي الأرضي في فبراير

علماء روس يرصدون 7 توهجات شمسية قوية

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

تحذير خطير من دجاج كازاخستاني يؤثر على الجهاز العصبي والأعضاء التناسلية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

رواتب تصل لـ25 ألف جنيه، فرص عمل جديدة بالإمارات لهذه التخصصات

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قبل بداية مشواره مع الأهلي.. ماذا قدم أشرف بن شرقي مع 5 أندية عربية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"الحال أبلغ من المقال" عنوان خطبة الجمعة اليوم بالمساجد

«فألهمها فجورها وتقواها»، لماذا قدم الله الفجور على التقوى؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية