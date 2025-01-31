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رياضة

رابيد بوخارست يعلن انتقال بوبيندزا للدوري الصيني

رابيد بوخارست يعلن
رابيد بوخارست يعلن انتقال بوبيندزا للدوري الصيني

 أعلن نادي رابيد بوخارست الروماني انتقال لاعبه الجابوني  أرون بوبيندزا إلى صفوف تشجيانج بروفيشنال الصيني.

وقال نادي رابيد عبر موقعه الرسمي: "تم نقل آرون بوبيندزا إلى دوري الدرجة الأولى الصيني، إلى تشجيانج بروفيشنال، الفريق الذي احتل المركز السابع في النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز"

"جاء المهاجم الجابوني إلى رابيد في سبتمبر من العام الماضي كلاعب حر، بعد أن لعب الموسم الماضي مع إف سي سينسيناتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

 

فيما ذكر موقع gsp الروماني أن رابيد بوخارست حصل على 800 ألف يورو للتخلي عن بوبيندزا الذي تعاقد معه مجانا بعد صراع مع الزمالك.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق

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