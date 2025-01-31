تعرف على رقم قميص أشرف بن شرقي مع الأهلي

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أشرف بن شرقي لاعب الفريق الجديد سوف يرتدي القميص رقم 11 مع الفريق بعد إعلان التعاقد معه رسميًا لمدة موسمين ونصف الموسم.

قال مصدر داخل النادي الأهلي إن أشرف بن شرقي لاعب الفريق الجديد لن يكون متاحا للتواجد فى مباراة مودرن سبورت المقرر لها بعد غد الأحد فى الدوري المصري الممتاز، حيث سيغيب اللاعب عن المباراة لعدم الجاهزية الطبية بعد إصابته الأخيرة مع ناديه السابق الريان القطري.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشرة للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا، واهتزت شباكه بستة أهداف.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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