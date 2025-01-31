الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

برشلونة يطلب اللعب في مونتجويك حتى نهاية الموسم

ملعب كامب نو
ملعب كامب نو

 طلب نادي برشلونة رسميًا من مجلس المدينة تمديد استخدام ملعب “لويس كومبانيز” الأولمبي في مونتجويك حتى 20 مايو المقبل.

لا يزال مصير مباراة الكلاسيكو المنتظرة ضد ريال مدريد عالقًا، حيث يواصل نادي برشلونة البحث عن المكان الأنسب لإقامة المباراة ضد فريق ريال مدريد.

رغم أن النادي الكتالوني يثق في إمكانية إقامة المباراة في كامب نو بحال عدم الموافقة على اللعب في مونتجويك، إلا أن الأمور تعتمد بشكل كبير على تقدم أعمال البناء والحصول على التصاريح اللازمة.

 

تطورات جديدة بشأن ملعب برشلونة هذا الموسم

 يسعى نادي برشلونة لمواصلة استضافة مبارياته المتبقية في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا على ملعب مونتجويك.

وأوضح النادي الكتالوني، في بيان رسمي السابق، أن نيته لا تزال العودة إلى “كامب نو” بمجرد انتهاء أعمال التجديد، إلا أن التأخيرات المستمرة تجعل هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.

وتزداد المؤشرات داخل النادي على أن العودة إلى “كامب نو” هذا الموسم قد تكون مستبعدة، حيث يدور نقاش داخلي حول جدوى التسرع في افتتاحه، مقابل تأجيل ذلك إلى الموسم المقبل لضمان جاهزية المنشآت بالكامل.

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