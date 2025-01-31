الجمعة 31 يناير 2025
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أخبار مصر

بدء تعديل تشغيل القطار الكهربائي غدًا

القطار الكهربائى
القطار الكهربائى

 أعلنت الشركة المشغلة  للخط الثالث للمترو تعديل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الشركة المشغلة  للخط الثالث للمترو على صفحتها الرسمية قرار تعديل مواعيد تشغيل  قطار العاصمة بداية من فبراير، بتوفير رحلتين مباشرتين الساعة ٧:٣٠ و٨:٠٠ صباحًا من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة بدون أي توقف.

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