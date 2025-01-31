علي فرج وهانيا الحمامي يفوزان ببطولة جي بي مورجان للإسكواش

توج المصنف الأول عالميًّا المصري علي فرج بلقب بطولة جي بي مورجان للإسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه على المصنف الثالث البيروفى دييجو الياس بنتيجة 3-1 فى نهائى البطولة.

وجاءت نتيجة الأشواط 8-11, 12-10, 14-12, 11-1.

ويعد هذا هو التتويج باللقب للمرة الرابعة فى مسيرة علي فرج الاحترافية.

كما حصدت المصنفة الثالثة هانيا الحمامي لقب جي بي مورجان للسيدات بعد فوزها بنتيجة 3-2 على نوران جوهر المصنفة الأولى فى نهائى مصرى خالص امتد إلى 80 دقيقة.

جاءت نتيجة الأشواط 8-11, 11-8, 3-11, 11-6, 11-8.

وتعد هذه المرة الأولى التي تتوج هانيا الحمامي باللقب كما أنه يعتبر أول لقب بلاتينى للبطلة المصرية منذ عام 2023 عندما توجت بلقب بطولة هونج كونج.

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