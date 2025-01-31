الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت والقناة الناقلة

الأهلي ومودرن، فيتو
الأهلي ومودرن، فيتو

تنتظر الجماهير المصرية مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري المصري الممتاز بالنسخة الحالية للموسم الكروي الجاري 2024- 2025.

موعد مباراة الاهلي ومودرن سبورت 

ومن المنتظر أن يقام لقاء الأهلي ومودرن يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في تمام الساعة السابعة مساءً في الجولة الحادية عشرة للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن بالدوري المصري

وتعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري للدوري المصري، وستنقل مواجهة الأهلي ومودرن عبر قناة on time sports 1.

 

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث ببطولة الدوري برصيد 20 نقطة من 10 مباريات محرزًا 16 هدفا واهتزت شباكه بستة أهداف. 

فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد سبع نقاط من عشر مباريات محرزًا ثلاث أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي موردن سبورت اخبار الأهلي

مواد متعلقة

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة مودرن سبورت

أزمات مباراة الأهلي وبيراميدز.. إلغاء مؤتمر كولر وإيقاف مراقب الماتش.. اصطحاب نجل محمود عاشور إلى غرفة التحكيم.. والسماوي يطالب بنقاط اللقاء بسبب جراديشار
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 31 يناير 2025

الناس طوابير لمدة 3 أيام، محل حلويات مصري في المغرب يثير ضجة والسلطات تتدخل (فيديو)

النيران التهمت المراكب واللنشات، حريق هائل في قزق لبناء وإصلاح السفن بالسويس (صور)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض 9 أصناف أكبرها في الجمبري

لن نقف مكتوفي الأيدي وهذا ما سأفعله، أقوى تهديد من ترامب لدول "بريكس"

أخبار مصر: مصريون يزحفون على رفح، حريق يلتهم مراكب ولنشات بالسويس، ترامب يهدد دول بريكس، فاركو يستفز الأهلي بمنشور عن الزمالك

درجات الحرارة اليوم الجمعة 31-1-2025 فى مصر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك وبيراميدز ومونديال اليد

منوعات

المزيد

تحذير خطير من دجاج كازاخستاني يؤثر على الجهاز العصبي والأعضاء التناسلية

بعد مقتل العراقي حارق المصحف في السويد، شريكه يطل مرعوبا "أنا التالي"

والغريب أنه كان زعلان، أمريكي ينجو من كارثة الطائرة المنكوبة بسبب كلبه

يسلق ضحاياه أحياء، ظاهرة طبيعية مريبة عن نهر يغلي بالأمازون يحير العلماء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

بعد عودة الأمطار والرياح، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية