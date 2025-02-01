السبت 01 فبراير 2025
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اقتصاد

فوائد خدمات القيمة المضافة لحاملي بطاقات CIB

البنك التجاري الدولي،
البنك التجاري الدولي، فيتو

يوفر البنك التجاري الدولي CIB مجموعة من خدمات القيمة المضافة لزيادة مبيعات العملاء وزيادة الإقبال على محلاتهم التجارية.

 

التقسيط

وهذه الخدمة تتيح لحاملي بطاقات CIB الائتمانية تقسيط مشترياتهم من التاجر بما سيؤدي ذلك إلى زيادة إقبال العملاء على المتجر، وزيادة مبيعاته وأرباح صاحبه من عملاء البنك.

 

التحويل الديناميكي للعملة

تسمح خدمة التحويل الديناميكي للعملة لحاملي البطاقات الدولية بدفع قيمة السلع والخدمات بعمله بطاقاتهم. فعلى سبيل المثال، سيتمكن الزائر الأوروبي الذي يقضي إجازته بمصر من الدفع مقابل ما يشتريه من سلع باليورو باستخدام بطاقة الخصم المباشر أو بطاقته الائتمانية.

البنك التجاري الدولي 
البنك التجاري الدولي 

بوابة التاجر

هذه البوابة تتيح إمكانية الوصول إلى جميع معاملات قبول الدفع من خلال بوابة سهلة الاستخدام وتتيح أيضًا إمكانية إصدار كشوف حساب إلكترونية تلقائيًّا بشكل يومي بالصيغة المفضلة، بالإضافة إلى تسوية المعاملات بكل سهولة.

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن حدود المعاملات في حساب بداية الجاري للعملاء من أصحاب الشركات والمهن الحرة حيث يأتي ضمن باقة خدمات متنوعة يتم تقديمها لتلك الفئة من العملاء.

 

تفاصيل التمويل العقاري في CIB

 ومن جانب آخر أوضح مسئولو البنك التجاري الدولي أنه لكي  تكون الوحدة صالحة للتمويل العقاري تحت مبادرة البنك المركزي لا بد من توافر شروط كالتالي:

يجب أن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل 
 يجب أن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 2.5 مليون جم 
يجب أن تكون كاملة التشطيب والمرافق
 

وحول الحد الأقصى للدخل الشهري وسعر العائد على التمويل فهو كما حدده البنك كالاتي:
متوسط الدخل 3%: 1- الحد الأقصى لسعر الوحدة: حتى 1.1 مليون جم
2- أقل مقدم للوحدة:  15% من إجمالي قيمة الوحدة
3- الحد الأقصى للدخل الشهري: أعزب: 13,000 جم
أسرة: 18,000 جم 
4-  سعر العائد 3% 
5- مدة التمويل: 30 سنة.

متوسط الدخل 3%: 1- الحد الأقصى لسعر الوحدة: أكثر من 1.1 مليون جم حتى 1.4 مليون جم 
2- اقل مقدم للوحدة: 20% من إجمالي قيمة الوحدة
3- الحد الأقصى للدخل الشهري: أعزب: 13,000 جم
أسرة: 18,000 جم 
4-  سعر العائد 3% 
5- مدة التمويل: 30 سنة 
متوسط الدخل 8%: - الحد الأقصى لسعر الوحدة: 2.5 مليون جم
- اقل مقدم للوحدة:  20% من إجمالي قيمة الوحدة
الحد الأقصى للدخل الشهري: 
أعزب: 40,000 جم
أسرة: 50,000 جم
4-  سعر العائد 8% 
5- مدة التمويل: 25 سنة

مواصفات الوحدة: يجب أن تكون الشقة كاملة التشطيب والمرافق.

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