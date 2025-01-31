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خارج الحدود

أمريكا تعلن تصفية قيادي كبير في جماعة "حراس الدين" بريف إدلب (صور)

تصفية قيادي كبير
تصفية قيادي كبير في جماعة "حراس الدين"، فيتو

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تصفية قيادي كبير في جماعة "حراس الدين" الإرهابية التابعة لتنظيم "القاعدة" يوم الخميس، بغارة جوية دقيقة،  بريف إدلب شمال غرب سوريا.

 

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها: "في 30 يناير، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا استهدفت وقتلت محمد صلاح الزبير، أحد كبار قادة منظمة "حراس الدين" الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة".

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن "هذه الغارة الجوية هي جزء من التزامها المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة، بتعطيل وتقليص جهود الإرهابيين لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وصرح الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بالقول: "ستواصل القيادة المركزية الأمريكية مطاردة الإرهابيين وقتلهم أو القبض عليهم، والدفاع عن وطننا، ضد الجماعات التي تخطط لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وحلفائها".

وفي وقت سابق من ليل الخميس، أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، مقتل شخص مجهول الهوية، بهجوم صاروخي من طائرة مسيرة مجهولة الهوية، استهدفته في سيارة يستقلها على طريق سرمدا ـ إدلب بالقرب من قرية الحلزون بريف إدلب الشمالي".

وأضاف: "فرقنا انتشلت أشلاء الجثة وسلمتها لمشفى باب الهوى، وأمنت المكان وفتحت الطريق أمام حركة السير".

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القيادة المركزية الامريكية جماعة حراس الدين تنظيم القاعدة محمد صلاح الزبير الإرهابيين
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