ملك البرمجيات، الشيوخ الأمريكي يقر تعيين دوج بورجوم وزيرا للداخلية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين دوج بورجوم وزيرًا للداخلية بعد أن اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز إنتاج الوقود الأحفوري في الولايات المتحدة.

وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 79 صوتًا مقابل رفض 18.

وبورجوم، الذي يبلغ من العمر 68 عامًا، هو ملياردير متخصص في صناعة البرمجيات، جاء من مجتمع زراعي صغير في ولاية نورث داكوتا.

وشغل منصب حاكم ولاية نورث داكوتا الغنية بالنفط لولايتين، وأطلق حملة رئاسية في 2023، لكنه انسحب بعد أشهر وسرعان ما أيد ترامب.

كما اختار ترامب بورجوم لرئاسة المجلس الوطني للطاقة الجديد الذي يهدف إلى تحقيق "الهيمنة على الطاقة" الأمريكية. وسيتاح له أيضا مقعد في مجلس الأمن القومي، وهو أمر غير مسبوق لوزير داخلية.

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