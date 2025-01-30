هل يرتفع سعر الدولار الفترة المقبلة؟ أستاذ اقتصاد يجيب (فيديو)

سعر الدولار، كشف الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، توقعاته لسعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

السبب في عدم ارتفاع سعر الدولار

وأكد حافظ خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": “أنه بمجرد إعلام الحكومة عدم اقتراضها من البنوك التجارية والاقتراض عن طريق البنك سيؤدي إلى عدم رفع سعر الدولار ورفع سعر قيمة الجنيه”.

رسوم الجمارك للمصريين بالخارج

وأضاف: "السماح للعاملين بالخارج بإدخال كافة السلع برسوم جمركية بسيطة من شأنه رفع قيمة الجنيه وخفض سعر صرف الدولار".

وتابع: أن تشجيع الاستثمار الأجنبي من شأنه أن يساهم في تخفيض سعر الدولار.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه، في ختام تعاملات اليوم الخميس 30 يناير 2025، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

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