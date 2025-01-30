الخميس 30 يناير 2025
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ثقافة وفنون

قناة مصر قرآن تطلق تطبيقًا مطورًا يضم فتاوى وأذكارًا والمصحف بأصوات كبار القراء

قناة مصر قرآن كريم
قناة مصر قرآن كريم

أعلنت قناة مصر قرآن كريم، إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق مصر قرآن كريم المطورة بكل ما هو جديد، استمرارًا لريادة مصر في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده بأصوات مشاهير قراء مصر ونشره على مستوى العالم. 

 

وأوضحت القناة أن النسخة الجديدة من التطبيق المطور يحتوى على ما يلي:

-فتاوى دار الإفتاء المصرية في العقائد والمعاملات المالية، والمجتمع والأسرة، والآداب والأخلاق، والمجتمع والأسرة.

- يمكن عن طريق التطبيق- طلب فتوى من دار الإفتاء المصرية والاستعلام عنها فيما بعد.

- المصحف المعلم بصوت الشيخ محمود خليل الحصري، لتعلم القرآن بأحكام التجويد الدقيقة.

- القرآن الكريم بأصوات كبار القراء، أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ محمد رفعت، والشيخ محمود خليل الحصري، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ أبو العنين شعيشع، والشيخ طه الفشني... وكذا أصوات بعض شباب القراء المصريين.

ويمكن من خلال تطبيق مصر قرآن كريم متابعة البث المباشر لقناة مصر قرآن كريم، ومعرفة اتجاه القبلة، والمصحف المعلم، وأسماء الله الحسنى، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار السفر، وأذكار الوضوء والصلاة، والحج والعمرة، والآداب والتعامل، وأدعية المرض والجنائز، وأدعية الطبيعة (دعاء الريح، دعاء الرعد، دعاء الاستسقاء،... وغيرها). والتسابيح: مثل دعاء الاستخارة، والحج والعمرة وكيف يلبي المحرم في الحج والعمرة، ومواقيت الصلاة.  

 

قناة مصر قرآن كريم 

 

وتذيع قناة مصر قرآن كريم، القرآن الكريم مرتلًا ومجودًا بأصوات أعلام قراء مصر طوال اليوم، إذ تذيع خمسة عشر جزءًا يوميًّا، مرتبة حسب أجزاء القرآن الكريم، ومن ثم يتم ختم القرآن الكريم كل يومين، وتبلغ عدد المصاحف المرتلة الموجودة بالمكتبة الخاصة بالقناة خمسة عشر مصحفًا مرتلًا كاملًا، أما بالنسبة للمصاحف المجودة فهي ستة مصاحف، علاوة على بعض التلاوات المجودة لكبار القراء، حيث يبلغ عدد القراء 47 قارئًا.

وتذيع قناة مصر قرآن كريم فقرات المصحف المجود لكبار القراء بين فقرات المصحف المرتل وعلى مدار ساعات اليوم وتُدمج قناة مصر قرآن كريم مع قناة الناس في بث موحد كالآتي:

- كل يوم جمعة الساعة الحادية عشرة ظهرًا لإذاعة سورة الكهف.

- يوميًّا قبل أذان الفجر لإذاعة القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد رفعت. وتذيع قناة مصر قرآن كريم بعض التلاوات القرآنية للقراء الشباب الذين تم اعتمادهم من لجنة القراء بالإذاعة والتلفزيون بعد مراجعتها قبل إذاعتها، وتقدم بعض الأدعية من القرآن الكريم خلال ساعات الإرسال لكبار القراء.

ويمكن تحميل تطبيق مصر قرآن كريم الآن في نسخته الجديدة على أجهزة الهاتف المحمول بأنواعها المختلفة، من خلال الرابطين التاليين: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clicksegypt.qurankareem ————————————— https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clicksegypt.qurankareem

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قناة مصر قرآن كريم تردد قناة مصر قرآن كريم الشيخ مصطفى اسماعيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

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