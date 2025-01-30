أمسية شعرية وموسيقية فلسطينية بأتيليه العرب للثقافة والفنون (صور)

نظمت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أمسية شعرية وسردية تحت عنوان "قراءات من وإلى فلسطين" بالتعاون مع أتيليه العرب للثقافة والفنون بجاليري ضي بالزمالك.

أمسية شعرية وموسيقية فلسطينية بأتيليه العرب للثقافة والفنون

شارك فيها الشاعر عامر بدران، والشاعر مهيب البرغوثي، والشاعرة جمانة مصطفى، والشاعر ماهر المقوسي، بمصاحبة الفنان أحمد القريناوي.

أدار الأمسية المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، مثمنًا التعاون الكبير مع أتيليه العرب والثقافة والفنون لدعم المبدعين والمفكرين الفلسطينيين.

جهود المبدعين والأدباء الفلسطينيين ودورهم في نقل السردية الفلسطينية الحقيقية

كما سلط الضوء على جهود المبدعين والأدباء الفلسطينيين ودورهم في نقل السردية الفلسطينية الحقيقية باستخدام أدوات القوى الناعمة ونجاحهم في نقل الرواية وتصحيح الصورة الذهنية التي تعمدت فيها القوة القائمة بالاحتلال وأعوانها تشويه الصمود والمعاناة والجلد الفلسطيني في سبيل الحفاظ على حقه وأرضه ووطنه.

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