الخميس 30 يناير 2025
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حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع محمد مظهر بالزمالك لمدة 36 ساعة

غلق شارع محمد مظهر،
غلق شارع محمد مظهر، فيتو

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق شارع محمد مظهر كليا بدايةً من تقاطعه مع شارع المرعشلى وصولًا لتقاطعه مع شارع سمير زكي صباح غد الجمعة؛ بسبب أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز.

 

تحويلات مرورية لشارع محمد مظهر
وبيَّنت إدارة مرور القاهرة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

 

_ القادم من شارع محمد مظهر: يسلك يسارًا شارع المرعشلى (تعديل إتجاه الحركة بشارع المرعشلى بالوصلة من شارع محمد مظهر وحتى شارع أحمد حشمت ليصبح دخول من شارع محمد مظهر وحتى شارع أحمد حشمت) فيمينًا شارع أحمد حشمت فيمينًا شارع سمير زكي تجاه شارع محمد مظهر مرة أخرى.

 

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز الكائن بشارع محمد مظهر بالقاهرة.


غلق شارع محمد مظهر

مما يستلزم الغلق الكلي لشارع محمد مظهر بداية من تقاطعه مع شارع المرعشلى وصولًا لتقاطعه مع شارع سمير زكى، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 12,05 صباحًا من يوم الجمعة الموافق 2025/1/31  وحتى الساعة 12 ظهرًا يوم السبت الموافق 2025/2/1 ولمدة 36 ساعة.

 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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